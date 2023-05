'Questura Modena: altri 12 agenti in arrivo, fiduciosi per elevazione in fascia A'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Di fatto, non è ancora stato ufficialmente pubblicato il piano di potenziamento nazionale, ma poiché il SIULP non ha mai smesso di interessarsi e di monitorare attentamente la questione organici, sappiamo che al termine del 220° e del 221° corso di formazione per agenti, Modena riceverà un incremento di ben dodici (12) unità. Tale previsione risulta essere perfettamente in linea con quanto ricevuto nell’arco dell’anno 2022, allorquando questa provincia ha ricevuto nr. 15 più nr. 10 più nr. 12 agenti, per un incremento totale di nr. 37 unità'. Numeri, auspici e previsioni che arrivano oggi dalla segreteria provinciale del Sindato Unitario Lavoratori Polizia di Modena (Siulp) guidata da Roberto Butelli.'Le dodici unità in arrivo per la fine di giugno, a fronte di varie province che riceveranno incrementi da 1/2 unità, o magari da zero unità - spiega - sembrano confermare ciò che come SIULP sosteniamo da tempo, cioè che Modena è destinata ad essere elevata di fascia.Noi, il SIULP, lo sosteniamo da anni e anni e siamo fermamente convinti che solo un’azione di sensibilizzazione continua, denunciando problemi e difficoltà che assillano una provincia importante come la nostra, possano portare al risultato che in tanti auspicano.A giorni, il piano di potenziamento nazionale degli organici sarà reso pubblico, ma nel frattempo abbiamo questa notizia che ci rincuora e ci sprona a fare ancora meglio per garantire la sicurezza della provincia di Modena.L’elevazione di fascia della Questura, perfettamente in linea con il dettato normativo della legge 121/81 che attribuisce al Questore il ruolo fondamentale di autorità di pubblica sicurezza, ci consentirà di mantenere un tenore di sicurezza più elevato rispetto ad altri centri urbani, anche se le leggi attuali complicano di molto il lavoro delle Forze di Polizia.Continueremo a seguire con molta attenzione il tema dell’elevazione di fascia della Questura di Modena, perché sappiamo bene che la costanza e la tenacia – caratteristiche tipiche del SIULP – sono sempre premianti. Per il momento - chiude Butelli - festeggiamo con piacere la notizia del + 12 per Modena, che si spinge ad andare avanti e a fare ancora meglio'.