Raccolta rifiuti: a San Damaso e Albareto le Eco Smarty

Saranno attivate domani, venerdì 4 ottobre, in via Zanfrognini a San Damaso e in via delle Messi ad Albareto le ulteriori due casette Eco Smarty previste dal piano di trasformazione dei servizi ambientali. La posa di questi contenitori informatizzati risponde all’esigenza manifestata dai cittadini di poter usufruire, in situazioni straordinarie e non compatibili con il calendario del porta a porta, di un servizio h24 per conferire carta e plastica.Il numero di casette Eco Smarty a Modena sale così a dieci.

Oltre alle due nuove collocazioni a San Damaso e Albareto, le casette Eco Smarty si trovano in strada Vaciglio (nel parcheggio della chiesa Sacra Famiglia) e nelle vie Monviso, IX Gennaio, Domenico Riccio (all’ingresso del parco Amendola), don Pasquino Fiorenzi (vicino alla polisportiva), Cattaneo (nel parcheggio di fronte alle scuole), Fucini (zona Sant’Anna) e a Villanova.



Le casette Eco Smarty, alimentate con pannelli solari, possono essere aperte sia utilizzando la Carta Smeraldo sia lo smartphone (con sistema operativo Android) per chi ha attivato la tessera virtuale: qui i cittadini possono conferire, anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario di raccolta porta a porta, piccole quantità sfuse di carta e plastica. Le casette rappresentano infatti un servizio integrativo, e non sostitutivo, della raccolta domiciliare.



Gli altri servizi integrativi a disposizione dei cittadini

Il Gruppo Hera ricorda che, oltre alle casette Eco Smarty, a Modena sono in funzione da quasi un anno anche quattro aree Eco Self per conferire carta e plastica presso le stazioni ecologiche Calamita, Leonardo, Magnete, Archimede, attive negli orari di apertura delle stesse.

Qui, infatti, sono stati realizzati accessi riservati ad aree self service (esterne per Calamita e Leonardo, interne per Magnete e Archimede) dove i cittadini possono conferire rapidamente carta e plastica in appositi contenitori informatizzati, apribili cioè con la tessera Smeraldo, senza accodarsi all’ingresso dell’impianto. Come gli Eco Smarty, anche gli Eco Self rappresentano un servizio integrativo e non sostitutivo della raccolta domiciliare.