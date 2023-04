Raccolta e riciclo rifiuti, San Prospero e Mirandola i top in Emilia Romagna, premiati i gestori Aimag e Alea

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

















L'evento è promosso e organizzato dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero Emilia-Romagna con la collaborazione dell’EcoIstituto di Faenza si è svolto a San Prospero.



I dati confermano che le prestazioni migliori, sia in termini di risultati ambientali che di costi, provengono dai bacini di dimensioni inferiori (intorno ai 200.000 abitanti) e gestiti da società completamente pubbliche o comunque a grande partecipazione e controllo pubblico.



Peggiori e più costose le prestazioni delle grandi multiutility come Hera e Iren che, anche a causa delle Gare d’Ambito, scontano gravi ritardi nel percorso verso il raggiungimento di risultati ambientali più performanti.



Il podio dei migliori in assoluto è quasi tutto modenese e riguarda solo comuni gestiti dal bacino di competenza Aimag: con San Prospero primo sia in termini assoluti in Emilia-Romagna che tra i comuni con popolazione comprea tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Primo posto assoluto in Emilia-Romagna anche per Mirandola tra i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 100.000 abitanti





Comuni premiati

1° assoluto pari merito: San Prospero e Civitella di Romagna

2° assoluto: San Possidonio

3° assoluto: Medolla



Altri comuni premiati perchè sotto i 100 Kg: Camposanto, Forlimpopoli, Predappio, Cavezzo, Concordia, Castrocaro, Terra del Sole, Galeata, S. Felice sul Panaro, Monte San Pietro, Spilamberto, Modigliana, Tredozio,

Novi di Modena, Bertinoro e Modigliana.



1° comune sotto 5.000 abitanti: Civitella di Romagna

1° comune fra 5.000 e 15.000 abitanti: San Prospero

1° comune fra 15.000 e 100.000 abitanti: Mirandola

1° comune Capoluogo: ForlÏ



Si aggiungono 6 comuni sotto i 110 Kg e 45 comuni sotto i 150 kg con attestato.

Gestori premiati:

1° pari merito: ALEA e AIMAG



Per calcolare gli scarti di ogni raccolta comunale si è tenuto conto delle analisi merceologiche disponibili, dei sistemi di raccolta comunali e dei dati degli impianti di trattamento/selezione.

19 i comuni che producono e inviano a smaltimento meno di 100 chili di rifiuti all’anno per abitante residente, quasi tutti appartenenti ai territori gestiti da Alea e Aimag, tutti col sistema porta a porta a tariffa/tari puntuale.



Fra gli altri premi, Forlì riceve il premio come miglior comune capoluogo, Alea e Aimag come migliori gestori.

Anche quest’anno i dati rilevano le migliori prestazioni per i comuni col sistema di raccolta porta a porta, questo è dovuto alla migliore qualità delle raccolte differenziate del pap rispetto a quelle stradali.



Registriamo con dispiacere che le modifiche alla legge regionale 16/2015 vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata dalla Rete Rifiuti Zero, ampliando la platea dei comuni virtuosi sulla base dei risultati della raccolta differenziata, concetto superato che non tiene conto della qualità delle raccolte, e quindi dei loro scarti, e quindi del risultato finale in termini di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero. Con queste modifiche saranno economicamente penalizzati proprio i comuni più virtuosi, quelli che oggi sono stati premiati.

Classifica su dati 2021 basata sulla minor quantità di spreco (rifiuti non riciclati) per abitante residente e per abitante equivalente.





