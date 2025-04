Rally città di Modena: tutto pronto, 114 vetture impegnate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Rally di Modena al via. Presentata ieri giovedì 24 aprile a Formigine la 42esima edizione del Rally città di Modena. Domenica 27 aprile 114 vetture percorreranno le strade delle colline modenesi, in un'edizione valida come prova di apertura della Coppa Rally di Zona 6, del TRZ – Trofeo Rally di Zona e del TRZ – Trofeo Rally di Zona Auto Classiche. Un programma modificato in occasione del lutto nazionale per Papa Francesco, e che vedrà ai nastri di partenza da Maranello nella giornata di domenica 27 aprile 114 equipaggi, con le vetture moderne e storiche pronte a sfilare dalla pedana del Museo Ferrari di Maranello. Fra i piloti, il modenese Andrea Dalmazzini al volante della Hyundai i20 N Rally2. Oltre alle vetture moderne, spazio anche a quelle storiche come Ford Sierra RS Cosworth e Lancia Delta Integrale.

'Il rally è la disciplina madre, è molto artistica, molto estemporanea. A differenza della pista, dove il pilota cerca sempre il limite in curva, e quindi la difficoltà è quella di arrivare al limite, nel rally il limite non serve. Chi guida deve avere intraprendenza, e interpretare ogni volta le curve sempre diverse, l'estemporaneità l'arte del rally', spiega Peppe Zagami del Rally Team New Turbomark. Tanti gli equipaggi al via, molti quelli modenesi e reggiani, ma non mancano anche da altre regioni italiane come dalla Sicilia, e anche dall'estero, con Polonia e Svizzera. Presenti ieri al castello di Formigine per la presentazione del Rally gli esponenti dei vari comuni coinvolti nell'evento: Maranello, Serramazzoni, Prignano sulla Secchia, Marano sul Panaro, Castelvetro, Formigine. Domani pomeriggio, sabato 26 aprile, appuntamento dalle ore 14.30 in piazza davanti al comune di Maranello per le verifiche tecniche, poi alle ore 17.30 giro di prova degli equipaggi sui 2,14 km della “Barighelli”. Domenica 27 aprile giornata competitiva con 48,17 chilometri: alle ore 09:01 dal Museo Ferrari di Maranello sventolerà la bandiera tricolore sulle vetture. Poi equipaggi a tutto gas su per le curve del percorso con la disputa delle prove speciali Ospitaletto – per due volte – e Valle, interpretata su tre passaggi, per un totale di cinque confronti cronometrati. Castelvetro di Modena ambienterà, in due occasioni, un controllo a timbro mentre Serramazzoni e Ubersetto ospiteranno, rispettivamente, riordinamento e parco assistenza. L’arrivo è in programma alle ore 18:39, sempre a Maranello, dopo che i protagonisti avranno percorso 48,17 chilometri competitivi.