Rapina negozio, il titolare lo insegue e lo blocca ai Giardini Ducali

All’arrivo della Squadra Volante, che si era portato sul posto immediatamente a seguito di segnalazione al numero di emergenza 112NUE, l'uomo ha cercato nuovamente di scappare, ma inseguito per alcuni metri è stato definitivamente bloccato e accompagnato in Questura. In mano accartocciate aveva ancora alcune banconote sottratte, le altre erano state recuperate dal dipendente durante la colluttazione.Nella mattinata odierna ha avuto luogo l’udienza di convalida. Nei suoi confronti il Questore di Modena ha emesso un Avviso orale in ragione della sua pericolosità sociale, così come accertato dalla Divisione Anticrimine della Questura.