Rave party a Modena, situazione ancora paralizzata

'Dalle ore 9:30 di questa mattina, presieduto dal Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, è in corso un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in modalità permanente, per analizzare le misure in ordine al rave party in atto in un capannone sito in località limitrofa allo svincolo Modena Nord dell'autostrada A1'.E' quanto si legge in un comunicato stampa della Prefettura di Modena, che prosegue: 'Alla riunione partecipano rappresentanti delle Forze di Polizia, dell'Autorità Giudiziaria, personale del Soccorso tecnico dei Vigili del fuoco e del Soccorso sanitario di emergenza 118, oltre al Comune e alla Provincia di Modena'.Ricordiamo che questa mattina il neo ministro dell'Interno aveva ordinato lo sgombero ma al momento la situazione è ancora bloccata.'Bene l'iniziativa del ministro Piantedosi per riaffermare la legalità a fronte del rave party a Modena, che sta creando notevole disagio alla comunità locale'. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.'Il Sulpl, il sindacato più rappresentativo della categoria, evidenzia che gli agenti della polizia locale di Modena sono impegnati unitamente altre forze di polizia per la gestione delle attività che riguardano il rave party che già dalla serata del di sabato si è insediato in un’area dismessa di Modena nord - afferma il Sulpl -. In questo frangente, fin dall’inizio dell’evento, gli operatori di polizia locale si sono resi disponibili per proseguire il turno di lavoro, modificando i turni di programmati con doppi turni. Il Sulpl li ringrazia per la disponibilità manifestata anche in giorni, che per i cittadini coincidono con il ponte di Ognissanti'.