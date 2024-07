Recupero crediti: l'Ausl lancia una nuova gara da 4 milioni per gestire il servizio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' quanto stabilito dall'atto del dirigente del servizio unico acquisti e logistica dell'Ausl di Modena nei giorni scorsi. Numeri importanti, che in termini di bilancio fanno emergere quanto sia evidentemente ancora alta la quota non riscossa di ticket, di sanzioni e di accertamenti sul pagamento degli stessi.

Al punto che l'Ausl decide di mettere a bando il servizio, per altri tre anni. Che diventeranno presumibilmente quattro nel momento in cui, in attesa di affidare il servizio al vincitore della nuova gara, l'Ausl stessa ha formalizzato la proroga contrattuale a chi tutt'ora gestisce il servizio e lo ha fatto negli ultimi 4 anni. Con azioni, lettere di accertamento e di contestazione che spesso, anche in maniera organizzata (come nel caso di Udicon che promosse azioni sia singole che collettive rispetto a lettere di accertamento e diffide di pagamento ritenute contestabili e che, stando all'associazione, non avevano gli adeguati presupposti di chiarezza e di motivazione), scatenarono polemiche. La questione, visti questi numeri e comunque la necessità dell'Ausl di prevedere un nuovo bando, è caduta nel silenzio ma evidentemente è tutt'altro che risolta, non solo nel suo aspetto contabile, ma anche sociale.







Il servizio di recupero crediti affidato



Il 09/08/2019 era stato aggiudicato il servizio triennale in due lotti di recupero di crediti dell’Ausl di Modena – Importo presunto complessivo triennale di spesa 1.651.818 euro, Iva esclusa, pari ad 2.015.218 euro, Iva al 22% compresa, così suddiviso tra le ditte aggiudicatarie:



LOTTO 1: Servizio triennale di recupero crediti: ticket per prestazioni specialistiche o quote per fasce di reddito e gestione del servizio di call/contact center; sanzioni per mancate disdette di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (opzionale) e gestione del servizio di call/contact center - aggiudicataria ditta Mediacom srl di Napoli - importo triennale di aggiudicazione – 1.075.818 euro, Iva esclusa, pari a 1.312.498 euro, Iva al 22% compresa;

LOTTO 2: Servizio triennale di recupero crediti: crediti per prestazioni diverse erogate e fatturate e gestione del servizio di call/contact center - aggiudicataria ditta Selecta Customer Services srl di Milano - importo triennale di aggiudicazione 576.000 euro, Iva esclusa, pari a 702.720 euro.



Il giorno 01/02/2024 viene approvato l'atto di proroga dal 22/02/2024 al 21/08/2024 del contratto stipulato dall’Ausl di Modena con la ditta Mediacom srl di Napoli per il servizio triennale di recupero crediti: ticket per prestazioni specialistiche o quote per fasce di reddito e gestione del servizio di call/contact center; sanzioni per mancate disdette di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (opzionale) e gestione del servizio di call/contact center. Importo presunto di proroga semestrale alle medesime condizioni economiche e normative 612.636 euro Iva esclusa, pari a 747.416 euro Iva 22% compresa.



Il contratto attualmente in essere per il servizio di recupero crediti, con la ditta Mediacom srl risulta in scadenza il 21/08/2024. Per l'Ausl persiste la necessità di proseguire con il servizio con la società che tutt'ora lo gestisce nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario al termine della procedura di gara indetta con il presente atto. Un atto per l'Ausl motivato anche al fatto che la ditta stessa ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni specifiche previste dal servizio descritto nei documenti di gara.



Gi.Ga.