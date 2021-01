Riaperture scuole, sorpresa: l'83% degli studenti modenesi è contrario

Alla luce della riapertura delle scuole superiori emiliano-romagnone nella giornata di domani (riapertura imposta dalla bocciatura del Tar della ordinanza di Bonaccini), la Consulta Provinciale degli Studenti di Modena ha elaborato un sondaggio online sulla questione della riapertura delle scuole.

'In poco tempo siamo riusciti a raccogliere più di 20.000 risposte e, dati alla mano, possiamo confermare che l’esatto 83% degli studenti che hanno replicato sono contrari totalmente alla riapertura. Giusto precisare il fatto che la CPS di Modena si è occupata esclusivamente della raccolta e della segnalazione in maniera tempestiva dei dati prodotti dal sondaggio in questione'.



'Personalmente non posso che andare fiero del grande numero di risposte ottenute al sondaggio emanato dalla CPS, prova del fatto che gli studenti Modenesi sono uniti e, se uniscono le forze, sono in grado come hanno sempre dimostrato di far sentire la propria voce - afferma Tommaso Maselli, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena -. Il nostro sondaggio non vuole avere un sapore di ulteriore polemica e lamentela, ma i dati che più della maggioranza degli alunni replicanti ci ha restituito parlano chiaro. Ci sono tanti pareri discordanti ad oggi, e il nostro sondaggio non vuole in alcun modo gettare altra benzina sul fuoco, ma dare effettivamente e concretamente la parola agli studenti'.

'Il sondaggio parla molto chiaramente, gli studenti non si sentono sicuri a tornare a scuola in queste condizioni - aggiunge Giampiero Piccirilli, vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena -. Nessuno ci ha interpellato e ancora una volta non si è fatto abbastanza per mettere in sicurezza trasporti ed aule. Reputo che sia un dovere delle Istituzioni ascoltare la voce di noi ragazzi e proteggere la nostra salute. Il sondaggio da noi organizzato non deve essere utilizzato per alimentare ulteriori contrasti ma per sottolineare quelle che sono oggettive carenze. Ritengo la scuola essere il futuro del nostro Paese pertanto credo che essa debba avere la priorità su tutto'.