'Ricordo strage 11 settembre, omaggio alla fierezza degli Stati Uniti'

'E' un evento da non dimenticare perchè 19 anni fa è successo un fatto che nessuno poteva immaginare - ha detto il console -. Un atto vile che ha messo a dura prova tutti i nostri servizi di sicurezza. Bisogna ricordare oggi quei fatti, per avere presente la fierezza degli Stati Uniti d'America che hanno reagito con determinazione per vincere il terrorismo'.

