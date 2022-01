Rincaro bollette: Hera promette rateizzazione per 350.000 utenti

Hera prova ad uscire dalla bufera di critiche che l'ha investita dopo i consigli sul risparmio energetico, tra i quali abbassare i termosifoni, dati per compensare il rincaro con percentuali a doppia tripla cifra del costo dell'energia. Gas ed energia elettrica. E lo fa se non con agevolazioni e formule per rendere meno pesante la bolletta, ma impegnandosi a garantire a interessi zero, la reatizzazione delle bollette stesse ad una platea più ampia di utenti. Passando dai 200.000 del 2021 (sull'intero gruppo) alle 350.000 per il 2022. Ad oggi i clienti che hanno fatto ricorso alla rateizzazione nel pagamento della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas in provincia di Modena, sono 30.000'Uno strumento, quello della rateizzazione, a cui i clienti possono accedere con estrema facilità chiamando il call centre o recandosi agli sportelli. Per importi superiori ai 2.'Inoltre, per le situazioni di maggiore fragilità è possibile richiedere l’attivazione tempestiva dei Bonus Sociali sia per i consumi energetici che per l’acqua e sono già in essere protocolli con numerose Amministrazioni Comunali che, attraverso la collaborazione con le strutture dei Servizi Sociali, consentono di attivare iniziative ulteriori e specifiche. Solo nel Modenese sono già 10 i Comuni - compreso il Capoluogo, che rappresentano circa la metà della popolazione provinciale - in cui sono operativi questi protocolli e il Gruppo Hera è disponibile ad attivarne di nuovi con gli altri Comuni della provincia'Hera specifica poi che 'la tensione nei prezzi dell’energia coinvolge anche lo stesso Gruppo Hera che, oltre a utilizzare per i propri servizi più di 750 milioni di Kwh e 100 milioni di metri cubi di gas, fornisce ai propri clienti le materie prime che a sua volta acquista da terzi, basandosi sui prezzi di volta in volta presenti sul mercato'