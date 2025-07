Riprendiamoci la città: centinaia di modenesi sfilano al Parco Ducale per la sicurezza

Circa 250 persone hanno partecipato ieri sera, 1 luglio, al corteo pacifico e civico organizzato dal comitato Modena merita di più, culminato con un incontro al Parco Ducale, oggi simbolo delle criticità legate al degrado urbano, allo spaccio e alla criminalità. L’iniziativa intitolata Carta canta, in riferimento alle scritte su foglio A4 con le proposte alle istituzioni, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “Riprendiamoci la nostra città per viverla in sicurezza'. L’appuntamento si è distinto per un gesto tanto semplice quanto emblematico: ogni partecipante ha portato con sé un foglio A4 su cui aveva scritto la propria proposta per migliorare la sicurezza in città.

Le proposte emerse sono state numerose e articolate: dall’istituzione del vigile di quartiere a una maggiore presenza di polizia di prossimità, passando per richieste di controlli sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e misure più decise contro l’immigrazione irregolare, le baby gang e la devianza giovanile. Al centro, la domanda di una città più sicura, più vissuta e più inclusiva, dove i cittadini onesti possano riappropriarsi degli spazi pubblici.

Il Parco Ducale, teatro dell’iniziativa, è stato scelto non a caso: al centro di recenti episodi di criminalità e oggetto di provvedimenti di chiusura parziale degli accessi, proprio in estate, rappresenta per molti uno dei luoghi simbolo della lotta per la riqualificazione urbana. 'Siamo persone mosse dall'amore per la nostra città – hanno dichiarato i promotori – e crediamo sia arrivato il momento di agire, con civiltà e fermezza. Chiediamo alle istituzioni: aiutateci a farlo'.



Nel video le immagini delle iniziative e le voci dei partecipanti