Anche perchè gli accertamenti legati ai fatti contestati avevano fatto emergere che il locale risultava frequentato da persone pregiudicate o gravate da precedenti di polizia, creando una situazione concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.'Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la temporanea sospensione della licenza - scrive la questura - il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose le quali vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte. L’area - viene specificato - rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Questura, anche per verificare il rispetto della misura'.