Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giunti pochi minuti dopo sul posto, i militari hanno trovato un uomo nigeriano di 37 anni, con una ferita lacero contusa alla testa, medicata sul posto da personale del 118.L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi alla identificazione, ha provato ad allontanarsi, ha preso in mano una bottiglia in vetro manifestando dapprima propositi autolesionistici per poi rivolgerla minacciosamente verso i due carabinieri che lo hanno bloccato e disarmato.Contestualmente di fronte alla scena, una donna rivelatasi di 34 anni di origine moldava, conoscente dell’uomo, si è scagliata contro i militari con pugni e calci, procurando a Carabinieri alcune lesioni..Le due persone, al termine delle procedure di identificazione, sono state in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria: l’uomo per minaccia Pubblico Ufficiale e la donna per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.