Ritorno alla normalità, neve e pioggia sferzano la provincia, ma il forte vento crea danni

Il minore traffico domenicale ha reso meno impattante i problemi che già alcuni veicoli hanno registrato sulle strada dell'appennino anche sulle Nuova Estense, bianca per molti tratti già all'altezza del bivio per Riccò. Già una ventina i 'nuovi' centimetri caduti ai piedi del Cimone. Accumuli di oltre 20 centimetri al Passo delle Radici, mentre a Sestola e Fanano sono caduti dieci centimetri, così come a Pavullo e Lama Mocogno. I tecnici della Provincia sono al lavoro dalle prime ora di questa mattina, domenica 26 febbraio. Le previsioni confermano precipitazioni nevose in montagna e piovose in pianura per tutta la giornata,Problemi a Sassuolo dove il forte vento pare abbia causati danni ad un impianto Enel, provocando l'interruzione dell'energia elettrica anche all'impianto di sollevamento acqua del sottopasso di via Ancora, chiuso in via precauzionale