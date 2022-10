Rotatoria via delle Nazioni: ecco l'opera targata Carnevali

Terminati i lavori di installazione dell'opera commissionata da Usco e realizzata da Erio Carnevali (padre del famoso 'grappolone' di via Vignolese) nella rotatoria di strada Canaletto con via delle Nazioni a Modena. Usco ha ottenuto in concessione d’uso dal Comune di Modena la rotatoria e la relativa manutenzione.L'opera intitolata 'La cultura della terra' e dal peso di 18 tonnellate, accoglierà tutti coloro che dalla parte nord della provincia entreranno in città, esattamente in modo speculare rispetto al 'grappolone'.Fino a ultimazione dei lavori il traffico proveniente da Modena e diretto verso Bastiglia in transito sulla Canaletto, nel tratto interessato resta deviato nell’anello stradale adiacente l’asta principale di via delle Nazioni per poi rientrare sulla Canaletto Nord. Resta invece invariata la circolazione diretta da Bastiglia verso Modena.