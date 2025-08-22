Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ruba 200 euro dal registratore di cassa: bloccato dai Carabinieri, subito libero

Segnalato in stato di libertà con trentaduenne marocchino che si era introdotto nella notte all'interno di una pasticceria passando da una finestra

L'accusa di furto aggravato ma la conseguenza per lui, per ora è una denuncia in stato di libertà. I fatti riportano alla scorsa notte.
A seguito di una segnalazione di furto pervenuta tramite il numero di emergenza 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso una pasticceria di Castelfranco Emilia.
Sul posto i militari hanno accertato che ignoti si erano introdotti da una finestra all’interno dell’esercizio commerciale e avevano asportato la somma contante di circa 200 euro dal registratore di cassa.
Dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno, i carabinieri hanno individuato un sospetto, che indossava una maglietta blu con stampe gialle molto vistose e un borsello nero a tracolla, avviando tempestivamente le ricerche.
Infatti, a poche centinaia di metri dal luogo del furto, hanno rintracciato e bloccato un uomo corrispondente all’identikit.
A seguito di perquisizione, il sospettato è stato trovato in possesso del denaro asportato, prevalentemente costituito da monete, che è stato posto sotto sequestro.
Successivamente, l’uomo è stato identificato in un cittadino marocchino di 32 anni, che è stato pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di furto aggravato.

