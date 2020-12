Ruba bici e permesso di soggiorno: bloccato all'R-Nord

Nei giorni scorsi aveva rubato anche un permesso di soggiorno, e ieri è stato bloccato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena mentre trasportava sulle spalle una bicicletta appena rubata. E' un 29enne, ghanese, irregolare. I militari che lo hanno fermato per un controllo sono stati raggiunti una persona che segnalava il fatto che la bicicletta che l'uomo trasportava era sua e gli era stata rubata. Verificato il furto, l'uomo è stato accompagnato in caserma e fotosegnalato. Qui gli ulteriori accertamenti dei Carabinieri hanno fatto emergere numerosi precedenti penale e di polizia, soprattutto in materia di reati contro il patrimonio. Dalla perquisizione personale l'uomo è risultato in possesso di grimaldelli e tronchesine, nonché di un permesso di soggiorno risultato oggetto di furto nei giorni precedenti. L’autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà domani.