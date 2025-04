Rubano all'isola ecologica: arrestato 56enne, complice un minore denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tentano di rubare materiale elettronico all’interno dell’isola ecologica di via San Vito, ma vengono intercettati e bloccati dai Carabinieri: è finita con un arresto e una denuncia la sortita di due uomini, uno dei quali minorenne, sorpresi nel primo pomeriggio di sabato 26 aprile.



A dare l’allarme è stato il personale della vigilanza, che ha segnalato alla centrale operativa dell’Arma movimenti sospetti all’interno della struttura, in quel momento chiusa al pubblico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Stazione di Spilamberto, che hanno individuato e fermato l’auto utilizzata dai due uomini per allontanarsi.



All’interno del veicolo è stato trovato materiale elettronico appena sottratto dal centro di raccolta. I due, entrambi cittadini di origine marocchina residenti in Italia, sono stati accompagnati in caserma: l’adulto, 56 anni, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero.



L’arrestato è comparso lunedì mattina davanti al giudice del Tribunale di Modena per il rito direttissimo: il provvedimento è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.



Nella foto l'accesso alla isola ecologica del Comune di Spilamberto, in via San Vito