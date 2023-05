Rubano al supermercato e fuggono in bus: fermati dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, stava perlustrando la zona nei pressi di un centro commerciale quando è arrivata la segnalazione che due persone avevano appena rubato generi alimentari supera alcolici birre e oggetti per la cura della persona tra cui una piastra per capelli, tantoci poi alla fuga a piedi.

I Carabineiri, acquisita la descrizione degli autori del furto, hanno avviato la ricerca delle due persone, rintracciandole su un autobus di linea. Si tratta di due uomini, di 46 e 29 anni. Sottoposti a controllo, venivano trovati in possesso di due zaini con all’interno la merce asportato. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Modena per il reato di furto aggravato in concorso. La refurtiva, consistente in vari generi alimentari, bevande alcoliche e superalcoliche, del valore complessivo di 227 Euro, è stata recuperata e immediatamente restituita