Sacca, nuovo furto in negozio, commercianti esasperati

Le due sorelle che da decenni gestiscono il negozio centro casa, presenza storica nel centro di vicinato della Sacca sono esasperate. All'apertura hanno dovuto fare i conti con una nuova irruzione di ignoti nel punto vendita di casalinghi e idee regalo. I malviventi hanno forzato la porta sul retro e si sono introdotti nel negozio razziando i pochi contanti in cassa, alcuni elettrodomestici, pentole a pressione e un salvadanaio. In tutto 1.500 euro circa tra soldi e merce, ancora da quantificare, ma almeno questa volta, a differenza di un precedene furto subito, con sfondamento della vetrina, questa volta non si sono verificati danneggiamento all'interno ma solo l'ammando di alcuni oggetti. 'Ciò che fa male e preoccupa, è l'essere continuamente alla mercè di balordi che possono scorazzare liberamente. Qui purtroppo ci sentiamo sempre più abbandonati. Siamo stanchi di subire.Da decenni gestiamo questa attività ma negli ultimi periodi la situazione è precipitata. Siamo piegati da costi e spese alle stelle, e poi dobbiamo subire i danni per furti di questo tipo. Così pur con tutta la buona volontà, viene voglia di abbassarla la serranda, anziché aprirla ogni mattina'.A non aiutare il contrasto al crimine c'è anche l'assenza, nella zona, di telecamere di videosorveglianza, oltre che di una adeguata illuminazione pubblica. A sottolinearlo Camillo Po, referente del locale comitato civico Pro Rione Sacca. 'Nonostante i casi di cronaca e le denunce, questa area continua a non ricevere l'adeguata attenzione. Il potenziamento dell'illuminazione che abbiamo chiesto da anni a questa parte non c'è stato e non c'è alcuna telecamera. Purtroppo qui le persone per bene continuano a non potere vivere liberamente tranquillamente il proprio territorio, soprattutto nelle ore serali, perché in balia di balordi e delinquenti'Gianni Galeotti