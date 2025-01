Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sala bingo, dove sono presenti anche delle slot, aveva presentato ricorso contro l'ordinanza del Comune di Modena, sostenendo che non fosse motivata, si legge nella sentenza, 'da adeguata istruttoria, idonea a realizzare il bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica dall’altra parte'. Il Tar aveva però sostenuto la legittimità del provvedimento comunale, ritenendo che fosse adatto a bilanciare 'l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco patologico' e gli 'interessi economici degli imprenditori del settore imponendo loro il minor sacrificio possibile'. Il Consiglio di Stato ha confermato questo principio e non ha quindi ravvisato alcun difetto di istruttoria. La sentenza ha infine specificato che gli orari uniformi per tutte le tipologie di attività in cui sono presenti apparecchi da gioco sono giustificati per scoraggiare il passaggio 'dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari'.