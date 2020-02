Sandrone prende in giro i vigili. La risposta del Sulpl è ironica

'Mo csa dit popà, la gh’era guerda sol in Piaza Ràma: a gh’è seimper stèe ‘na machina di vigil ferma davanti all’Accademia'. 'Se sè l’è vera: l’era la famosa auto spaveintapàsser, ‘na machina ferma con deinter nissun! Mè, però, avrévv capir, a Modna a g’am quesi duseint vigil e vintzinch novi assunzioun, giam anch che soquant i sién in ferie e soquant in malattia, mo tòtt chi eter che fin hani fat vést che, per el multi, i manden in gir i gilè gialli. An pretendam menga ed vàdri tòt in gir, as cuntintàm sol d’incuntrer chi nov, almeno per vàder la ghégna chi g’han! Sa i vdéssen in gir a sréven anch piò tranquéll!'.

Questo passaggio dello Sproloquio di Sandrone non è piaciuto alla polizia municipale di Modena. Silenzio dale dal(peraltro proprio stamattina Sandrone ha fatto visita al Comando di via Galilei), ma il Sulpl interviene con una lettera aperta allo stesso Sandrone. E l'ironia lascia comunque spazio alla replica.