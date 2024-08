Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In queste ore la pubblicazione della delibera con cui l'Ausl garantisce ulteriore continuità al servizio, fino al 31 dicembre 2024 e a tutto il 2025. Con un impegno di spesa presunto di 2.693.837, di cui 2.053.036per la degenza ospedaliera e rette per assistenza psichiatrica, e 640.800 euro per la specialistica ambulatoriale. Inoltre la previsione per l’anno 2025, di 5.387.675 euro di cui 4.106.073per la degenza ospedaliera e rette per assistenza psichiatrica, e 1.281.601 euro per la specialistica ambulatoriale.Gi.Ga.