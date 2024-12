Sanità Pubblica Veterinaria Modena, in pensione il direttore Zecchini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso del suo percorso lavorativo, il dottor Zecchini ha vissuto e contribuito in prima persona al grande cambiamento e crescita della Sanità Pubblica Veterinaria essendo direttamente coinvolto nelle attività di ispezione e vigilanza poi nell’organizzazione delle attività.

Negli ultimi 9 anni si è concentrato su un’attività di tipo gestionale, assicurando l’indirizzo, il coordinamento, il controllo, la valutazione e la gestione delle attività e delle risorse della Sanità Pubblica Veterinaria per realizzare il piano operativo secondo gli indirizzi aziendali e dipartimentali, con particolare attenzione ai cambiamenti, alle nuove esigenze nell'ottica di un moderno concetto di ‘one health’.



'Sono stati quasi 38 anni pieni di soddisfazioni professionali – dichiara Giovanni Zecchini – in cui ho raggiunto, anche grazie all'impegno dei miei collaboratori, tutti i miei obiettivi, anche quelli più ambiziosi, fino ad arrivare alla direzione del servizio. Ci sono stati momenti difficili, tra cui il terremoto del 2012, varie emergenze epidemiche e ultimamente la peste suina, ma grazie ai miei collaboratori il servizio è stato sempre in prima linea, cercando e spesso trovando le risposte necessarie. Ho sempre pensato che bisogna rimanere in servizio finché i fattori positivi legati all'esperienza e quelli negativi legati al passare degli anni rimangono in equilibrio, poi prevale l'età ed è ora di smettere. Io termino il mio percorso completamente soddisfatto e appagato, felice di lavorare fino all’ultimo giorno della mia carriera'.