Sanitari interinali ospedale e Ausl: a luglio premio in busta paga

Modena

A luglio i 292 operatori sanitari interinali delle Aziende sanitarie di(155 dell'ospedale e 137 dell'Ausl) impegnati in prima linea contro la pandemia, riceveranno in busta paga 'un meritato premio'.Lo annunciano Sabrina Amerio e Lorenzo Broccoli, rispettivamente direttore amministrativo di Azienda Usl e ospedaliera, che parlano di una 'promessa mantenuta' verso infermieri, Oss e tecnici sanitari.'Lo avevamo promesso un mese fa e ora possiamo confermare di averlo fatto nei tempi che ci eravamo prefissati', dicono i due direttori, spiegando: 'Non abbiamo potuto erogare il beneficio direttamente, come accaduto nel mese di maggio per il personale dipendente, in quanto gli operatori in questione dipendono dalle agenzie interinali e non vengono retribuiti direttamente da noi.Siamo riusciti, pero', a individuare la soluzione migliore che ci ha consentito in assoluta trasparenza e rispetto della normativa di soddisfare questa giusta aspettativa'. Il premio erogato, viene evidenziato, sara' 'coerente con gli accordi regionali e aziendali in materia'.