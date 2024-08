Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I tecnici - fa sapere l'azienda - sono al lavoro per riparare il guasto, nel frattempo l’Ausl ha avvisato tutti i pazienti e riorganizzato il servizio in altre sedi della rete nefrologica provinciale garantendo continuità di cura e assistenza. In particolare, la sede a Montefiorino accoglierà i pazienti residenti in quel comune, gli altri pazienti saranno dializzati a Carpi con apertura di un turno serale con medico presente. Per tutti i pazienti è disponibile il servizio di trasporto a cura del 118.L’ambulatorio dell’ospedale di Sassuolo resterà chiuso (è affisso alla porta un cartello informativo) e sarà riattivato il prima possibile, con aggiornamento puntuale. Il medico, presente nella sede di Carpi, sarà contattabile telefonicamente durante tutta la giornata di lunedì 19 agosto ai numeri 059 659489-90 dalle ore 7 alle ore 22.