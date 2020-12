Scatta la zona rossa, cosa si può fare e no

L’Italia entra in zona rossa durante le festività natalizie. Da oggi e fino al 27 dicembre sarà possibile circolare solo con autocertificazione mentre chiudono negozi, bar e ristoranti. Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole, parrucchieri.





Ristoranti, bar e pasticcerie saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Ecco perché da oggi e fino a domenica sarà possibile muoversi – tra le 5 e le 22 – una sola volta al giorno dalla propria abitazione, sempre muniti di autocertificazione e massimo in due, per andare a trovare amici e parenti in un comune della propria regione. Chi abita in un comune piccolo è autorizzato a spostarsi in uno più grande, ma in un raggio di 30 chilometri, esclusi gli spostamenti verso il capoluogo.



È possibile uscire da casa anche per partecipare a una messa, ma la raccomandazione è “nella chiesa più vicina alla propria abitazione”. Non avranno limiti di orario negli spostamenti invece coloro che si occupano di volontariato, “anche in convenzione con enti locali” e “a favore di persone in condizione di bisogno e di svantaggio”.

Gli spostamenti tra Regioni sono invece possibili solo per motivi di necessità, lavoro e ricongiungimenti familiari (è il caso ad esempio di un genitore separato con un figlio minorenne). Non sono quindi consentiti spostamenti extraregionali per turismo né per raggiungere le seconde case.



Potrà muoversi tra due aree del Paese chi vuole trascorrere con qualche giorno durante le festività con un genitore non autosufficiente, eventualmente anche accompagnato da un figlio minorenne. Mentre resta sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.





In sintesi



🚗 Vietati gli spostamenti anche all'interno dei comuni. Possibili solo per lavoro, comprovate necessità, urgenze e per recarsi presso le attività ammesse

È possibile recarsi dagli anziani che hanno bisogno di assistenza



🎄 Pranzi e cene di Natale limitate al nucleo famigliare convivente. Possibile unirsi con massimo 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22. Minori di 14 e persone con disabilità escluse. Non potranno comunque essere effettuati controlli nelle case, ma solo durante la circolazione



✝️ Si potrà uscire per andare a Messa fino alle ore 22

Chiusura di bar e ristoranti. Ammessi asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limite orario

❌ Chiusura di negozi ed attività non essenziali (alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e librerie)



Ammesse le attività dei servizi per la persona (lavanderie, barbieri, parrucchieri)

Non permessa l'estetica

Sempre ammessa la consegna a domicilio per il commercio



🏃 Consentite le sole attività sportive anche all'aria aperta nei pressi della propria abitazione e l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione



👩‍✈️ Chi verrà trovato a circolare per strada in questi giorni senza motivo verrà sanzionato con una multa da 400 euro a 1000 euro