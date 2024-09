Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Rimangono confermate - fa sapere USB - tutte le motivazioni che ci hanno portato alla proclamazione dello sciopero nazionale di un settore in profonda difficoltà sia in termini di condizioni di lavoro, per la mancanza del rinnovo contrattuale, per i tagli alle risorse, per i dannosi processi di privatizzazione. A questo si aggiunge la riproposizione dell’evidenza della necessità di un radicale cambiamento di rotta nella gestione del territorio e dell’ambiente.

Al Governo chiediamo di accantonare definitivamente le spese per le opere inutili, l’aumento delle spese militari, per l’immediato impiego di risorse, comprese quelle previste dal PNRR, per la copertura dei danni subiti dalla popolazione e per la messa in sicurezza del territorio. Alla Regione Emilia-Romagna chiediamo di accantonare la propaganda contenuta nel “Patto per il lavoro e per il clima” e di destinare le risorse per la tutela del territorio invece che per opere inutili e dannose come rigassificatori, passanti e bretelle autostradali'A modena il presidio sindacale contestuale allo sciopero, è previsto davanti al deposito Seta di via delle Suore.