Sconto al Luna Park per donne accompagnate: condanna del Comune

Il motivo? 'La campagna pubblicitaria non risponde ai criteri di rispetto della diversità di genere, con particolare attenzione a linguaggio, espressioni, atteggiamenti volti ad incoraggiare il superamento di ruoli e stereotipi'.Inoltre, sottolinea l'amministrazione comunale in riferimento al logo del Comune stampato sul manifesto insieme a quello di Confesercenti (associazione di rappresentanza degli operatori del luna park), e degli organizzatori del Consorzio 'Parco Ferrari in gistra', 'le iniziative organizzate dal Luna Park di Modena per il 25 aprile non hanno il patrocinio del Comune, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare vedendo sui manifesti lo stemma comunale utilizzato senza autorizzazione'.Nello specifico l'assessorato alle Pari opportunità ricorda che il Comune ha recepito un protocollo tra Anci e Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria (Iap), affinché nelle affissioni locali vengano adottati 'modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne, che tutelino la dignità della donna nel rispetto del principio di pari opportunità e che propongano una rappresentazione dei generi coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, evitando il ricorso a stereotipi di genere offensivi'.