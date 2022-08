Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel reggiano

Scossa di terremoto questa sera poco dopo le 20 nel Reggiano a 9 chilometri di profondità. L'epicentro è localizzato nella zona di Bagnolo in piano. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni di Campogalliano e Carpi. Sempre a Bagnolo intorno alle 19 si è verifica un'altra scossa di magnitudo 2.3 a 32 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.

