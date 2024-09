Scuola, il saluto del sindaco alle Medie: l'entusiasmo supera le difficoltà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un saluto ed un occasione per rilanciare un appello alla necessità di adeguare gli stipendi del corpo docente che in Italia è uno dei più bassi d'Europa, ovviamente nel rapporto con i contesti sociali ed economici in cui si opera. In questo senso Modena, da città attrattiva si è trasformata in una città che respinge. Con un solo stipendio vivere qui, affrontando anche solo spese di trasporto e di affitto diventa molto, molto difficile.



Ma i problemi sottolineati questa mattina, e in risposta alle domande dei giornalisti presenti, erano abbondantemente superati dall'emozione del primo giorno. Quello di rivedere i propri compagni, dopo i mesi di vacanza, e quello del primo giorno per gli altri bambini e altri ragazzi, accompagnati dai genitori. Una emozione espressa anche dagli insegnanti, dai genitori, soprattutto dei ragazzi al primo anno, sia di primaria che di secondaria di primo grado, che potevano accompagnare fino alla porta dell'aula i propri figli.



In diversi ci hanno riferito che per l'emozione hanno fatto le ore piccole, dormendo poco. Più i genitori che i ragazzi, alle prese con un passo importante nella loro vita. L'avvio di un percorso scolastico che formerà gli uomini e le donne del mondo di domani. Nel rispetto di quei valori e di quei diritti che già si esprimono in modo naturale nell'essere e nel rapportarsi, nel giocare, di quei bambini e di quei ragazzi, per i quali, basta guardarli, non esistono differenze di colore, di appartenenza, di cultura, di diritti. E ai quali, forse, bisognerebbe guardare un attimino in più ogni volta in cui si parla e si discute di IUS Scholae e Ius Soli, temi e concetti nuovamente questa mattina rilanciati, come un mantra politico, da Sindaco e Assessore. Poco prima dell'ingresso nell'atrio e dell'esibizione del corpo musicale dei ragazzi delle scuole Medie che hanno eseguito l'Inno alla gioia chiuso tra gli applausi.



Gi.Ga.