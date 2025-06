Scuola e impresa, una collaborazione concreta: Centrum premia gli studenti del Da Vinci di Carpi

La sinergia tra formazione tecnica e mondo del lavoro diventa sempre più concreta. Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Tecnico Industriale Da Vinci di Carpi, cinque studenti della sezione elettronica sono stati premiati con borse di studio per un totale di 3000 euro, un riconoscimento per il loro impegno nel progetto PLC - Powerful Low Impact Cogeneration, che li ha portati al secondo posto alle finali nazionali di Roma.La cerimonia si è svolta alla presenza del Dirigente Scolastico Marcello Miselli e dei rappresentanti dell’azienda Centrum, che ha sostenuto il percorso dei ragazzi. A premiare gli studenti Davide Garuti, Marco Fattore, Marc Antonio Cocolas, Leonardo Sebastian Caliumi e Sidhu Prabhdeep Singh sono stati Giacomo Ferraresi, Direttore Generale di Centrum, e Federica Frignani, responsabile HR. Un riconoscimento speciale è stato assegnato anche a Nicolò Bassoli, studente della classe 4AE, per il secondo posto individuale alla gara nazionale di automazione.Dalla teoria alla pratica, un ponte verso il futuro.Il progetto premiato nasce da un'idea innovativa nel settore della cogenerazione, puntando a soluzioni tecnologiche che coniugano risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 'Quest’anno abbiamo realizzato un cogeneratore, un impianto complesso con uno sguardo attento al consumo energetico e al rispetto dell’ambiente,' ha spiegato Sandro Gualdi, docente dell’istituto.Ma la vera sfida, sottolineano gli insegnanti, non è solo tecnica.Serve spirito di squadra, coraggio e capacità di lavorare in gruppo, competenze fondamentali per il futuro professionale di questi giovani. In questo contesto, il sostegno di un’azienda del territorio ha avuto un ruolo decisivo, garantendo agli studenti un’esperienza concreta che li ha portati a competere su scala nazionale.Il ruolo delle imprese nella formazione tecnicaLa collaborazione tra Centrum e l’istituto Da Vinci non è un caso isolato. Sempre più scuole cercano partnership con aziende, ma le realtà disposte a investire su progetti educativi sono ancora poche. “La distanza tra scuola e lavoro si è ridotta, ma c’è ancora molta strada da fare,” commenta Gualdi. 'Se più aziende credessero nei progetti che guardano al futuro, potremmo evitare la fuga di talenti dal nostro territorio.'Centrum ha scelto di investire in questa direzione, consolidando una presenza attiva nelle scuole del territorio. La sua nuova sede di Carpi ospita la Centrum Academy, uno spazio dedicato alla formazione sulla sicurezza, aperto anche alle imprese che vogliono organizzare corsi specializzati.Un modello di collaborazione che, se ampliato, potrebbe rappresentare una risposta concreta alla necessità di trattenere giovani talenti in Emilia-Romagna e creare una rete più solida tra istruzionee settore produttivo.