Scuola infanzia e primaria: al via le iscrizioni per il pre-scuola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per le scuole d'infanzia comunali e per quelle gestite dalla Fondazione Cresciamo non è necessario presentare domanda, in quanto gli ingressi a scuola sono già scaglionati dalle 7.30 alle 9, in accordo con il personale educativo.Nelle scuole d’infanzia statali, invece, così come nelle primarie il prescuola verrà attivato dal Comune in accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi prevedendo un numero minimo e massimo di utenti per ogni plesso scolastico. Il servizio permetterà alle famiglie di portare i figli presso la struttura educativa o scolastica dalle 7.30.Presso le scuole primarie il prescuola sarà avviato a partire dal 17 settembre.

Le domande per accedere potranno essere presentate fino al 5 settembre esclusivamente on line accedendo con credenziali Spid/Cie-Cns e compilando l’apposito form sul portale web del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-al-servizio-di-prescuola). L’ammissione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande.

Il costo annuale del servizio è rimasto invariato ed è pari a 150 euro (la tariffa scende a 130 euro per iscrizioni da gennaio a febbraio e a 110 euro per iscrizioni dopo l’1 marzo). Le domande saranno accolte compatibilmente con la capienza degli spazi messi a disposizione dagli Istituti Comprensivi ed il conseguente limite massimo stabilito per ogni plesso.

Per avviare il servizio occorre un numero minimo di dieci richiedenti per scuola e l'ammissione è regolamentata in base all'ordine di arrivo della domanda di iscrizione

Il servizio di prescuola è gratuito nelle scuole d’infanzia statali, come nelle scuole d’infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo, ma è necessario presentare domanda d'iscrizione e il servizio verrà attivato al raggiungimento di almeno cinque richieste per struttura. Le domande si presentano esclusivamente on line accedendo con credenziali Spid/Cie-Cns e compilando il form sul portale web del Comune (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-al-servizio-di-prescuola-nella-scuola-dinfanzia) anche in corso d’anno ma comunque entro il 31 marzo 2025.

Per informazioni è possibile contattare per il prescuola nelle scuole d'infanzia l'Ufficio Ammissioni Nidi e Scuole d'Infanzia (scuole.infanzia@comune.modena.it tel. 059 2032775-2032708-2032771); per il prescuola nelle scuole primarie l'ufficio Ristorazione e prescuola (prescuola@comune.modena.it tel. 059 2032769-2032768).