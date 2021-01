Seconda ondata Covid, a Modena 542 operatori sanitari si sono ammalati

Modena

'Ci sono stati in questi mesi 542 casi totali di operatori sanitari positivi al Covid, 123 sono ancora malati e 419 sono guariti. Gli infermieri rappresentano quasi la metà delle persone colpite, con un dato importante anche per quanto riguarda medici, operatori sociosanitari e specializzandi, che rappresentano una quota numerosa in ambito universitario'. Così il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria di, Claudio Vagnini, questa sera ospite della commissione comunale Servizi.'Il numero massimo di positivi ricoverati gravi è stato pari a 298 durante la prima fase, con 2.094 positivi a domicilio. Il picco di operatori colpiti era pari a 92, a marzo-aprile. Se ci si sposta nella fase ottobre-novembre-dicembre il picco degli operatori è arrivato a 169, quello dei positivi ricoverati a 339, quello dei seguiti a domicilio a 8.723. Il quadro è quindi molto diverso, la curva non ha avuto la caduta che c'è stata nella prima fase e anzi si mantiene ad un livello particolarmente alto. Anche in questi giorni abbiamo dati intorno a quota 230-232-234. Non si scende. E questo è un problema serio'.'Sulle sei fiale di vaccino usate male ( qui l'articolo ), è stato fatto un errore, è stata una stupidaggine - ha aggiunto Vagnini - c'è stata una criminalizzazione di tutti gli operatori, addirittura l'intervento della Procura della Repubblica, i Nas che interrogavano per due ore ogni operatore. È stata una cosa che non si può giustificare. E a me dispiace molto che abbia toccato anche i molti operatori volontari pensionati, gente che non ha alcun tipo di interesse economico. Quando ho sentito parlare di 'peculato' mi è partito un embolo... ma pazienza'.