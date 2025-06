Senza fissa dimora spaccia crack e ruba bici: arrestato e subito libero con divieto di dimora

Durante un servizio pomeridiano di controllo al parco XXII Aprile, agenti della Polizia Locale di Modena sono intervenuti per identificare un giovane, in seguito a segnalazioni ricevute rispetto alla presenza di persone coinvolte in attività illecite. Al momento del controllo, un uomo poco più che ventenne, e successivamente risultato senza fissa dimora, ha tentato di fuggire in sella a una bicicletta. Gli agenti lo hanno inseguito a piedi. Dopo pochi metri il giovane ha perso l’equilibrio sui pedali, cadendo a terra. Una volta raggiunto, ha cercato di disfarsi di un involucro in cellophane, gesto che non è sfuggito agli operatori, che lo hanno bloccato e hanno recuperato l’oggetto.

All’interno della confezione sono stati trovati diversi grammi di crack, già suddivisi in venti dosi pronte per lo spaccio. Il ragazzo era inoltre in possesso di una somma di denaro, ritenuta compatibile con l’attività di vendita di stupefacenti.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti per reati legati alla droga. È stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo presso il Tribunale di Modena, il giudice ne ha convalidato l’arresto e ha disposto il sequestro sia dello stupefacente che del denaro rinvenuto, applicando infine la misura del divieto di dimora a Modena e in tutta la provincia.



Nella foto (archivio La Pressa), controlli antidroga della Polizia Locale al parco XXII aprile di Modena