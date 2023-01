Senzatetto in stazione a Reggio: giacigli rimossi a insaputa di tutti

I loro giacigli sono stati portati via e i senza fissa dimora non ne sapevano nulla. E' accaduto ieri nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, quando appunto i giacigli realizzati con coperte e indumenti donati dai cittadini sono stati rimossi all'insaputa di chi li utilizzava. Lo denuncia Maria Diletto, presidente dell'associazione 'Nuova Luce', che dal 2019 aiuta chi vive in strada o in povertà estrema. 'E' stato uno schiaffo', commenta Diletto, aggiungendo che 'quando poi quello che riusciamo a donare grazie alla solidarietà dei reggiani viene preso e buttato via alle persone che aiutiamo c'è pure la beffa'.Così, 'nel turno in stazione di mercoledì 4 gennaio abbiamo aiutato con quello che potevamo persone in lacrime che avevano perso tutti i loro indumenti e generi di conforto', continua Diletto. Resta l'interrogativo su 'chi ha dato l'ordine di compiere questo gesto di crudeltà', evidenzia infine l'associazione.Che trova sostegno nel consigliere comunale Dario De Lucia, capogruppo di Coalizione Civica, da sempre impegnato sul tema della povertà in città.'Occorre capire chi ha chiesto questa operazione che danneggia le persone senza fissa dimora e che arrivino le scuse ufficiali', dice. 'Se togli il giaciglio e i pochi averi alle persone senza fissa dimora non è che queste persone spariscono, non è così che togli la povertà della strada', aggiunge De Lucia. Invece, chiude il civico, 'bisogna dare a tutti la sicurezza di un tetto e un lavoro, con una progettualità e un cronoprogramma guidato dal pubblico. Solo così ne usciamo e facciamo vivere meglio chi sta peggio'.