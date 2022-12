Sequestrati in dogana 14 kg di integratori non registrati

Operazione delle dogane e del Nas di Parma. Seicento pasticche provenienti dal Regno Unito e dirette ad una società attiva nel mondo del fitness

L'Ufficio delle dogane e i Carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato una partita di 14 chili di integratori alimentari provenienti dal Regno Unito. Si tratta di 600 compresse e polveri contenute in spedizioni a cura di un noto corriere espresso ed erano dirette ad una società attiva a livello nazionale nel settore del fitness. Gli integratori sono stati sequestrati perché, a seguito degli accertamenti, è emerso che i prodotti non erano destinati ad un uso personale bensì ad un uso commerciale, nonostante non fossero registrati al ministero della Salute secondo la procedura specifica. I prodotti resteranno bloccati in dogana in attesa delle decisioni dell'autorità sanitaria, che potrà disporne la distruzione o la possibilità di regolarizzazione.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.