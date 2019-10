Serata di furti in S.Agnese: Polizia mette i ladri in fuga

La Squadra Volante è arrivata in via Bacciolani intorno alle 20,30, quando i ladri erano ancora all’interno dell’appartamento posto al primo piano di una palazzina. A chiamarli la proprietaria di casa che rientrando dopo una commissione di una oretta aveva trovato la porta chiusa dall'interno. Utilizzando alcuni tubi presenti in cortile i ladri erano riusciti a raggiungere una finestra, a rompere la tapparella e ad entrare.



In due stavano stavano razziando di tutto, compreso contante per 500 euro (ancora da quantificare altri ammanchi di beni e preziosi), quando il palo della banda che aspettava in strada, in piedi, vicino ad un auto, ha dato l’allarme e si è messo in fuga. Su una golf che visto il fare sospetto dell'uomo e la mossa repentina, viene bloccata dalla Volante. L’uomo, vistosi braccato, abbandona l’auto e a piedi scavalca diverse cancellate facendo perdere le proprie tracce. Fuga che riesce anche per i due complici all'interno dell'appartamenti che gli agenti di una seconda volante vedono gettarsi dal primo piano e fuggire in altri cortili, scavalcando le recinzioni di diversi cortili. L’auto abbandonata viene sequestrata. Risulta rubata nei giorni scorsi a Carpi. A bordo oltre a mezzi da scasso c’è tanta merce, attrezzi, preziosi, vestiti. Presumibilmente derivante da altri furti. Tutto al vaglio della polizia scientifica. Molto probabilmente si tratta del materiale rubato, poco prima, nella stessa zona, dalla stessa banda. Così come in via Bacciolani, i proprietari di due appartamenti in via Bononcini ed in via Cucchiari al rientro a casa, hanno la medesima amara sopresa. Porta chiusa dall'interno e ladri in azione dentro. Ma in questi due casi all'arrivo dei proprietari di casa l'opera è già compiuta. Soldi, preziosi, oggetti elettronici. Merce che potrebbe essere trovata all'interno dell'auto sequestrata e a disposizione della questura per l'esame della refurtiva e la ricerca di indizi utili capace di portare all'individuazione della banda. Sulla quale il cerchio, sulla base del'incrocio dei rilievi diretti dei malviventi visti in fuga e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si starebbe chiudendo.