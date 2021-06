'Serve quarantena dalla Gran Bretagna, variante Delta inquieta'

Temo che bisognerà reintrodurre la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna, loro hanno questa variante Delta che ci inquieta, potrebbe esser davvero un elemento che ci rovina l’estate e l’autunno prossimo venturo”. Lo dice il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.Il mix di vaccini tra la prima e la seconda dose? “Non c’è ancora la certezza formale dell’utilizzabilità del mix di vaccini, ma abbiamo già più di uno studio che ci dice che è efficace, che è possibile farlo con altri vaccini, quindi questo è un elemento di minimo rasserenamento. Uno studio spagnolo, ad esempio, dimostra che il mix di vaccini è più efficace, perché stimola in modo diverso il sistema immunitario, magari è quello che si farà in futuro”, ha dichiarato Pregliasco. Insomma, secondo lei meglio fare due dosi con vaccini diversi che due dosi dello stesso vaccino? “Esatto”.

