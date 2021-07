Seta, sulla linea 14 biglietto anche con carta di credito o bancomat

Usare la carta di credito o il bancomat per pagare l’autobus? A Modena si può sulla linea urbana 14. Sono infatti disponibili i nuovi validatori di colore verde installati da SETA, che consentono di pagare la tariffa di corsa semplice a bordo utilizzando carte di credito e carte bancarie contactless (anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch),La nuova modalità di pagamento della corsa sui bus SETA integra quelle già normalmente disponibili (biglietti cartacei acquistati a terra o a bordo, abbonamenti, tessere multicorsa) ed è basata sulla tecnologia EMV (Europay, MasterCard, Visa) che tutte le aziende di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna stanno attivando grazie ad un progetto finanziato dalla Regione. La tecnologia EMV è già disponibile anche su tutti i mezzi urbani SETA di Carpi e Sassuolo; a Modena, dopo la linea 14, verrà estesa entro la fine di settembre all’intera rete cittadina, per poi essere progressivamente estesa anche ai mezzi extraurbani.Pagare il viaggio sul bus con la propria carta di credito contactless è estremamente semplice, basta accostare la carta al validatore verde ed attendere pochi istanti per vedere apparire sul display l’indicazione di avvenuta riconoscimento del titolo (luce verde, suono e messaggio testuale di conferma). Il sistema EMV accetta carte di credito VISA/Mastercard e le carte di debito Maestro e VPay abilitate ai pagamenti contactless.E’ possibile utilizzare anche le carte digitalizzate su differenti dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch), facendo attenzione ad utilizzare sempre lo stesso supporto in caso di interscambio ed a non abbinare supporti fisici e digitali. Per verificare la validità temporale residua del biglietto acquistato basta toccare il tasto Info titolo presente sul validatore ed avvicinare la carta: sul display compariranno i dati dell’ultima convalida. Oltre all’estrema facilità d’uso, è garantita la totale sicurezza e riservatezza delle transazioni grazie all’omologazione dei validatori secondo i requisiti dei terminali POS. IAl momento non è possibile acquistare contemporaneamente più biglietti con la stessa carta di pagamento.Gli utenti sono invitati a munirsi preventivamente del titolo di viaggio, anche utilizzando le app SETA e Roger disponibili gratuitamente per smartphone Android e Apple.