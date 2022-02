Sfonda la porta di un negozio per rubare, arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 43enne per tentato furto aggravato.

A seguito di segnalazione al Numero Unico d’Emergenza 112, i militari sono intervenuti d’urgenza all’interno di un negozio di fiori nella zona di Viale Barozzi, dove una persona è stata notata mentre tentava di forzare la porta d’ingresso.

La tempestiva informazione ai Carabinieri e il rapido intervento della pattuglia ha consentito di bloccare la persona ancora all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo, un 43enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Gli oggetti utilizzati per forzare la porta del negozio, un crick, una spranga di ferro e altri attrezzi, sono stati recuperati e sequestrati. L’uomo è stato condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza di convalida con rito direttissimo