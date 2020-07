Sgombero via Mazzoni, proprietari degli immobili ringraziano polizia

Oggi, 15 luglio 2020, la Polizia di Stato, coadiuvata dalla Polizia Locale e dalla Guardia di Finanza, ha portato a termine un delicato intervento di sgombero da occupanti abusivi di un edificio sito a Modena, tra le vie Mazzoni e Munari, andando a risolvere un annoso problema di degrado (qui l'ultimo video con il ritrovamento di un minorenne) e di vandalismi che hanno esasperato tutti gli abitanti del quartiere (qui la notizia) I proprietari delle varie unità immobiliari che costituiscono il condominio, ed in particolare la Pi.Bi.Fer srl ed Unicredit, vogliono esprimere la loro gratitudine ed il loro apprezzamento alla Questura di Modena per l'efficacia e l'organizzazione dell'intervento coordinato direttamente dal vicequestore aggiunto, dottor Paternoster, che si è trattenuto sul posto per tutto il tempo delle operazioni.Un plauso, quindi, a tutte le Forze dell'Ordine che hanno consentito, con il loro intervento, di far intraprendere i lavori di risanamento e di messa in sicurezza del sito.