Si finge Carabiniere e ruba oro ad anziana: arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un giovane di 18 anni, all’epoca dei fatti ancora minorenne, accusato di rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna il 17 luglio, prevede il collocamento in comunità del ragazzo, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono al 6 giugno, quando il giovane si è presentato alla porta dell’anziana fingendosi Carabiniere. Con il pretesto di dover verificare i gioielli in suo possesso, sostenendo che potessero essere refurtiva in una rapina che avrebbe coinvolto il figlio della donna, è riuscito a entrare nell’abitazione. Dopo aver raccolto i preziosi – del valore stimato di circa 30mila euro – ha reagito alle proteste della vittima spingendola, per poi fuggire con il bottino.



Grazie al lavoro della Squadra Mobile e al coordinamento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati raccolti gravi indizi a carico dell’indagato. Determinanti le impronte papillari rilevate dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima.

La rapina è stata qualificata come pluriaggravata, per aver approfittato della vulnerabilità dell’anziana e per il consistente danno patrimoniale arrecato.

Il giovane è stato rintracciato il 25 luglio scorso a Bologna e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in una comunità della provincia di Caserta, dove resterà in esecuzione della misura cautelare.