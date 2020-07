Si masturba in piazza durante il Radio Bruno Estate: denunciato

Si masturbava in modo evidente in piazza, davanti a tanta gente. Quella che si era recata in centro, ieri sera, a Modena, per ascoltare, anche senza entrare nella piazza transennata, le canzoni e gli artisti del Radio Bruno Estate. Al punto da essere notato nel suo gesto da diverse persone presenti che hanno allertato i Carabinieri, già presenti in zona per il servizio programmato di controllo in occasione della manifestazione. Si tratta di un un uomo di 65 anni, denunciato per atti osceni in luogo pubblico