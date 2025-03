Si mostra con pistola e coltello, spara e posta sui social: minore denunciato dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si chiama “web patrolling”, ed è l'attività di carattere preventivo e di analisi dei fenomeni sociali condotta dai carabinieri per individuare situazioni sospette o reati on-line attraverso l'analisi dei profili social.

Durante una di queste ricerche un ragazzo sedicenne modenese è stato attenzionato individuato e segnalato lo scorso 17 marzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna. I militari, “scandagliando” i profili aperti su social media, avevano notato come il giovane avesse recentemente “postato” alcuni frammenti di video e delle fotografie in cui palesava il possesso di una pistola e di un coltello di notevoli dimensioni.

Il fatto ha destato subito l’attenzione dei Carabinieri che, a seguito di immediati accertamenti, hanno identificato il giovane procedendo ad una celere perquisizione nella sua abitazione alla ricerca dell’arma da fuoco e del coltello. A rendere maggiormente preoccupante il fatto era che l’arma, nel video, veniva utilizzata esplodendo alcuni colpi.

Gli esiti investigativi sono stati comunicati all’Autorità Giudiziaria Minori.



Foto d'archivio non collegata ai fatti descritti