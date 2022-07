Siccità si, ma nessun record, gli scorsi anni situazioni ben peggiori

Campi e aree boschive con verde rigoglioso e acqua nei torrenti montani dell'appennino in quantità simile se non superiore a quella degli stessi giorni degli anni passati. L'immagine del torrente Scoltenna nel comune di Pavullo del Frignano così come quella della confluenza con il torrente Leo che dà origine al Panaro mostrava ieri alle tante persone che hanno invaso in cerca di angoli di refrigerio l'Appennino Modenese, una situazione non molto diversa, e per certi aspetti migliore rispetto a quella di diverse annate precedenti e sicuramente inaspettata, almeno rispetto all'allarme siccità che riempie giornali e TG.



Una conferma che non è solo visiva (nella foto sopra il torrente Scoltenna nel Comune di Pavullo e, in quella sotto, il fiume Panaro all'inizio del suo corso nel punto di immissione dei torrenti Scoltenna e Leo), ma che arriva anche dalle rilevazioni e dalle valutazioni dell'Osservatorio Geofisico Unimore.

caldo intenso di questo ultimo periodo e del mese di giugno è paragonabile, a quello del 2003, non è così per la siccità. 'Le precipitazioni sono inferiori al 2003, ma l’anno scorso e in altri anni la siccità fu anche peggiore' - conferma dati alla mano l'osservatorio Geofisico UNIMORE

Nessun record, e situazione migliore di quella del 2003, anche per quanto riguarda le piogge, seppur scarse. 'La situazione di quest’anno - riporta sempre l'Osservatorio Geofisico - vede 25 mm a giugno e 58.7 mm a maggio, per un complessivo nel bimestre di 83.7 mm. Nel 2003 invece si misurarono 50.2 mm a maggio e 31.6 mm a giugno per un complessivo di 81.8 mm'. Inferiore a quella di quest'anno

Gi.Ga.