Sicurezza al Corni, sopralluogo della Provincia, oggi il tavolo istituzionale

'Compromessa' è il termine utilizzato anche da Marco Sassi, operatore scolastico che all'interno dell'istituto superiore di largo Aldo Moro a Modena, rappresenta anche la CGIL. 'Una situazione compromessa che parte anche dal non avere fatto rispettare fermamente le regole già di fronte ad episodi generati nel periodo dell'emergenza e delle restrizioni covid. Negli ultimi tempi però si è passati da espressioni del disagio giovanile che all'interno delle scuole normalmente ci sono ad episodi capaci di compromettere la sicurezza. Questo non è ammissibile e serve una reazione'.Su sicurezza spazi e criticità dell'istituro si è nel frettampo concentrato il sopralluogo dei giorni scorsi da parte dell'Amministrazione provinciale, competente per l'edilizia scolastica delle scuole superiori della provincia. Con la raccolta di elementi da portare oggi al tavolo di confronto presieduto dal Presidente della Provincia Fabio Braglia alla presenza della dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Veronica Tomaselli, i dirigenti scolastici di Iti e Ipsia Corni e le rappresentanze sindacali. Al termine del quale è previsto un punto stampa per il resoconto delle decisioni assunte.