Sicurezza Modena: 24 arresti e 134 provvedimenti di espulsione nei primi cinque mesi

'Ventiquattro arresti (di cui 19 legati allo spaccio di stupefacenti), 32 denunce in stato di libertà, oltre 2.000 persone identificate e 134 provvedimenti di espulsione. È questo il bilancio dei primi cinque mesi del 2025 tracciato nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi questa mattina in Prefettura, alla presenza del Prefetto, del sindaco di Modena, dell’assessore comunale alla Sicurezza, dei vertici delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.L'incontro è stato l’occasione per analizzare l’andamento delle attività straordinarie di controllo del territorio avviate da gennaio in risposta alle criticità individuate in alcune zone della città, in particolare quelle interessate da fenomeni di spaccio, degrado urbano e reati contro il patrimonio.Il lavoro coordinato tra tutte le forze di polizia e la Polizia Locale ha permesso, oltre ai 24 arresti, l’identificazione di 2.006 persone e l’emissione di 134 espulsioni per cittadini stranieri irregolari, 46 dei quali sono stati accompagnati presso i Centri di permanenza per i rimpatri o direttamente alla frontiera.Sul fronte della prevenzione, ha avuto un ruolo centrale anche la presenza dei presidi fissi dell’Esercito, nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, in punti strategici come la stazione ferroviaria, contribuendo a rafforzareil contrasto all’illegalità nelle aree più frequentate dalla cittadinanza.Importante il contributo della Polizia Locale, che ha svolto 97 servizi autonomi nei parchi e in altre aree critiche della città, 36 dei quali con l’ausilio dell’unità cinofila. Il bilancio di questi interventi conta 11 tra arresti e misure cautelari, 36 denunce e 22 sanzioni amministrative per violazioni legate al consumo di droga (ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti). Le persone identificate in queste attività sono state 318.Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Comitato ha deliberato un ulteriore rafforzamento dei controlli, in particolare nelle aree della movida come via del Voltone, piazza della Pomposa e via Taglio, dove si concentreranno servizi mirati delle forze dell’ordine e della Polizia Locale. Analoga attenzione sarà rivolta ai parchi cittadini, teatro ricorrente di episodi di spaccio.Proseguiranno inoltre i controlli amministrativi nei locali pubblici, soprattutto quelli di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree più sensibili del centro.Nel solco della sicurezza partecipata, è in fase di finalizzazione la sottoscrizione del Protocollo di Intesa “Mille occhi sulla città” tra Prefettura e Comune di Modena.Il piano prevede un sistema di collaborazione informativa tra istituti di vigilanza privata e forze dell’ordine, per un controllo ancora più capillare e tempestivo del territorio.Il sindaco ha infine confermato che, anche durante l’estate, sarà garantita la presenza degli street tutor a supporto delle attività delle forze dell’ordine nelle zone della movida.