Sindacato giornalisti Modena, Pedriali sostituisce Righetti al vertice Asm

Il nuovo direttivo è composto dai giornalisti Miriam Accardo(Responsabile Comunicazione di Fondazione di Modena), Riccardo Borsari (Giornalista E’ Tv-Rete7), Generoso Verrusio(Ufficio Stampa Confindustria Emilia) per i professionali e da Paolo Tomassone (Giornalista Resto del Carlino e Askanews) per i collaboratori.Alle elezioni a Modena ha votato oltre la metà degli aventi diritto (ben il 63 per cento tra i professionali) e Pedriali è risultato il primo degli eletti con 34 preferenze su 51 voti validi: Accardo e Borsari hanno ottenuto 19 preferenze, Verrusio 18; tra i collaboratori, Tomassone 4 preferenze su 4 votanti.L’Associazione stampa modenese con 104 iscritti (81 professionali e 23 collaboratori) rappresenta la più numerosa sezione provinciale dell’Aser, il sindacato regionale della categoria che ora è presieduto dal giornalista di Parma Paolo Maria Amadasi, eletto come successore di Matteo Naccari che è entrato a far parte della segreteria della Federazione nazionale della stampa.'L’alta partecipazione al voto è un segnale significativo per la categoria – sottolinea Pedriali – che si trova ad affrontare una fase di grandi trasformazioni della professione e ha bisogno di veder presidiati diritti e condizioni del lavoro giornalistico. Ringraziando Roberto Righetti e il precedente direttivo per il lavoro svolto intendiamo confermare e rilanciare una presenza forte dell’Associazione nella società modenese per affermare il ruolo della professione giornalistica, difendendone l’autonomia e gli spazi di libertà, e rappresentare un punto di riferimento e di stimolo nel dibattito democratico'.