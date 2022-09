Sisma di magnitudo 3.8 a Pievepelago: avvertito anche a Modena

Terremoto di magnitudo 3.8 poco fa in Appennino modenese con epicentro a Pievepelago. La scossa è avvenuta alle 17.47 a una profondità di 14 chilometri. Si tratta del terzo sisma notevole avvenuto nella giornata di oggi in Italia. Alle 15.39 la terra ha tremato a Genova (magnitudo 4.1) e alle 12.24 a Folignano in provincia di Ascoli Piceno (magnitudo 3.9 e 3.6). Altre due scosse sono state avvertite prima delle 18 in provincia di Lucca. Il terremoto a Pievepelago è stato avvertito anche a Modena città.Al momento non si registrano danni a persone o cose.